Ai microfoni di Sport Mediaset arriva anche la vicepresidente del CONI Silvia Salis, che applaude la città di Riyadh per l'organizzazione di questa Supercoppa: "Questa città ha una grandissima attenzione per lo sport, vuole dare grande impulso all'attività sportiva. Credo che sia naturale, in Arabia Saudita c'è tanta voglia di crescere, creare impianti e nuovi atleti. Un pronostico? Non lo farei, essendo stata un'ex atleta so che non è apprezzato".