Intervistato da RadioBari dopo la vittoria del Bari in casa del Venezia, Eddie Salcedo ha rivelato un retroscena a proposito del suo passaggio in biancorosso di quest'estate dall'Inter: "Verso la fine di agosto avevo parlato con Ciro Polito e subito avevo dato l’ok al trasferimento. Visto l’infortunio di Romelu Lukaku poi mister Simone Inzaghi non voleva lasciarmi andare. Alla fine l’abbiamo convinto ed è andato tutto bene".