"La vicenda scommesse? Sono dispiaciuto per i giocatori ma ci devono essere delle regole, altrimenti c'è il caos. Mi dispiace molto per loro ma è giusto che abbiano una punizione, se dovrà esser importante oppure no lo valuteranno le indagini". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e ct della Nazionale vicecampione del mondo a Usa '94.

Ma perché, secondo Sacchi, giocatori che guadagnano milioni di euro scommettono su siti illegali?

"Perché un giovane può credere di esser vicino a Dio e pensa di poter far tutto quello che gli passa per la testa".

Chi l'ha stupita di più tra i calciatori coinvolti?

"Tonali, quello che conosco meglio e che anche in campo pensa di più. Ma anche Fagioli devo dire mi ha stupito molto".

E' stato giusto mandare a casa Tonali e Zaniolo dal ritiro dell'Italia?

"Se il regolamento è questo, certamente".

I nomi coinvolti potrebbero avere, in futuro, ancora spazio in Nazionale?

"Una volta scontato quello che dovranno scontare e se lo meriteranno sì: errare è umano, non è giusto castigare a vita una persona".