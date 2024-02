Arrivano altri complimenti per l'Inter da Arrigo Sacchi, uniti a un monito: "Simone Inzaghi è cresciuto molto - la premessa dell'ex tecnico a La Stampa -. L'Inter se continua così, potrà far bene anche in Champions League. L'importante è non sentirsi mai fenomeni. Il discorso scudetto è chiuso? Il vantaggio è cospicuo, ma nel calcio ne ho viste tante. E le coppe internazionali possono rubare energie".