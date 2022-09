Arrigo Sacchi, interpellato in merito da La Gazzetta dello Sport, si sofferma sull'esordio europeo dei nerazzurri: "L’Inter affronterà il Bayern Monaco che non è al top, come i nerazzurri del resto. Nel derby sono partiti male, hanno proseguito peggio e poi si sono rialzati e hanno rischiato di arrivare al pareggio. Devono avere più coraggio e Simone Inzaghi deve trasmettere più conoscenze al suo gruppo. Se ci riuscirà, avrà compiuto un capolavoro. Se invece continua a giocare un calcio difensivo, l’Inter permette agli avversari, a tutti gli avversari, di essere pericolosi e ben organizzati".