In vista dell'amichevole di sabato allo stadio Dino Manuzzi tra Inter e Las Palmas, arrivano le indicazioni in materia di viabilità per raggiungere l'impianto romagnolo. Le zone dedicate alla sosta saranno le stesse consigliate in occasione delle partite di campionato, ossia i parcheggi segnalati dalla cartellonistica come “parcheggi locali” e "parcheggio ospiti”. Tutti i possessori dei biglietti per la Curva Ferrovia potranno fare riferimento ai “parcheggi ospiti” per poi raggiungere lo Stadio attraverso un percorso pedonale dedicato. Tutti coloro che sono in possesso dei biglietti Curva Mare – Distinti – Tribuna possono sostare all’interno dei parcheggi indicati come “Tifosi locali” (area centro commerciale “Montefiore”). In questo modo, dopo aver parcheggiato potranno raggiungere in maniera più agevole i tornelli a loro dedicati attraverso la zona pedonale di via Spadolini.



Come avviene in occasione degli appuntamenti calcistici ospitati dal Manuzzi, al fine di garantire la fluidità del traffico veicolare, alcuni tratti delle vie Del Mare, Molise e Toscana, saranno riservati ai veicoli muniti di pass disabili. Via Spadolini invece sarà resa pedonalizzata dalle ore 18:00 fino alle ore 19:30. A tale scopo, si ricorda che nelle vie Veneto e Venezia Giulia sarà in vigore un divieto di sosta dalle ore 15:30, valido per tutti, eccetto autorizzati e possessori di pass disabili. I tifosi che arriveranno da fuori città tramite l’A14 potranno raggiungere lo Stadio, in uscita da Cesena Nord immettendosi poi nella Secante (uscita 3 - Zona Montefiore) oppure da Cesena Sud seguendo le indicazioni stradali. Coloro che arriveranno dal mare potranno percorrere la via Cervese fino all’ingresso dell’A14 e poi seguire le indicazioni per lo Stadio.