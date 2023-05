Walter Sabatini, nel corso della stand up con la Gazzetta dello Sport dopo il suo intervento alla 'Milano Football Week', parla dell'ottimo rendimento delle squadre italiane nelle Coppe europee: "Io non ho mai percepito un gap con le altre competizioni, perché non sono un esterofilo. Ho sempre ammirato la Serie A, è un campionato durissimo e abbiamo i migliori tecnici. Tanto è vero che quando vanno all'estero fanno sempre strike. Quindi io non sono meravigliato. L'unica cosa che mi ha disturbato è stata una semifinale tra due italiane: il calcio è una tragedia, e quando due squadre oltretutto della stessa città si sfidano in una semifinale di Champions è una vera tragedia, perlomeno per una delle due. Ma io non ho complessi verso Premier League o Liga spagnola. Il calcio è qui in Italia, da sempre".

Sempre a proposito del derby Inter-Milan, l'ex dirigente nerazzurro dice la sua sul match di ritorno: "Il Milan può farcela a ribaltare il risultato? Non mi sembra in un buon momento, penso sia difficile. Ma come ho detto a Ricky Massara, il Milan non deve pensare a ribaltare il risultato, ma pensare a vincere la partita. Ma non deve scendere in campo pensando a ribaltare il 2-0, se no va incontro ai guai".