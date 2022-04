La sconfitta contro la Roma fa imbestialire il ds della Salernitana Walter Sabatini, che arriva ai microfoni di DAZN con tanta rabbia in corpo che esprime con la sua consueta dialettica diretta. Nel mirino, in particolare, c'è l'atteggiamento della panchina della squadra: "Mourinho dirà che non ho vinto titoli, ma non me ne frega un cazzo. Quello che succede quando si gioca a Roma è ignobile: tutta la panchina che si alza a ogni rimessa laterale, cosa devono fare gli arbitri che hanno già una personalità molto blanda? A noi un punto sarebbe servito. Un rigore per noi non viene fatto vedere, io ne prendo atto. Ma l'anticipo su Ederson che crea la cervellotica punizione del 2-1 non la posso accettare, quello deve essere considerato un anticipo pulito perché lui è in vetrina nella Salernitana e io ho bisogno di incrementare il suo valore. Sono la Salernitana, so che devo perdere a Roma, ma vorrei perdere in un'altra maniera".