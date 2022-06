Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato ampiamente anche del gioiellino brasiliano Ederson, finito nel mirino di diverse squadre: "Ederson pronto per un grande club? La domanda è posta in maniera sbagliata. O meglio, è retorica. Non mi chiedo mai: è uno da Juve? O uno da Inter? O da Roma? Se un giocatore è forte, basta, è forte e buono per qualsiasi piazza. Se io a Roma mi fossi posto questa domanda, forse non avrei preso Alisson e Marquinhos, per dire. E se il Liverpool si fosse posto la stessa domanda magari non avrebbe preso Alisson e Mohamed Salah, con i quali ha vinto la Champions. Io mi pongo solo una domanda: il giocatore è forte, vale? Se la risposta è sì, vado avanti, senza pensare alla squadra. Se ho dubbi allora mi fermo. Ederson è forte e l'ha dimostrato".