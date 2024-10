La sua rete, la seconda in campionato, non è bastata all'Empoli per evitare la sconfitta in rimonta contro la Lazio. Però, è un Sebastiano Esposito con una vena un po' polemica quello che si presenta in conferenza stampa dopo il match dell'Olimpico. "Se vai in vantaggio e poi la perdi qualcosa devi fare meglio. Dovevamo gestire meglio in alcuni momenti siamo andati in frenesia, potevamo fare meglio nei contropiedi. Ci siamo allungati troppo, poi sono stati bravi loro trovando due gol bellissimi, anche se avrei qualcosa da ridire sul primo gol".

Sei sorpreso di questo inizio di campionato? Qual è il tuo obiettivo stagionale?

"L'obiettivo è la salvezza dell'Empoli, è l'obiettivo di tutto l'ambiente. Non siamo sorpresi, già dal primo giorno sappiamo come lavoriamo e quanto siamo forti. Fa piacere la vostra sorpresa".