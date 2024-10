Karl-Heinz Rummenigge promuove a pieni voti il nuovo format della Champions League. Intervistato dal magazine Kicker, l'ex attaccante dell'Inter ed ex presidente della ECA sottolinea gli aspetti più interessanti della nuova formula: "La vecchia fase a gironi era noiosa perché le cose erano chiare dopo la quarta giornata. Adesso è più difficile per i buoni club qualificarsi e ciò che è più difficile diventa più emozionante. La vecchia fase a gironi era prevedibile quanto la vecchia piccola Coppa del Mondo per club FIFA, il vincitore si sapeva già".

Secondo Kalle, la nuova Champions ha assimilato un ulteriore punto di interesse: "Adesso bisogna guardare anche ai gol segnati, come il Bayern Monaco con la Dinamo Zagabria o il Borussia Dortmund col Celtic. Per la prima volta, i gol fatti diventano un fattore".