Agustin Alvarez, talento del Peñarol, è destinato a lasciare l'Uruguay a fine stagione per accasarsi nel campionato italiano. Questo è quanto afferma, intervistato dall'emittente televisiva Teledoce, il presidente del club giallonero, Ignacio Ruglio: "Agustin andrà via a giugno perché è quello che abbiamo fatto: un processo affinché i giocatori non se ne vadano tutti insieme. La lotta è fra due club italiani per la percentuale. L'altra volta abbiamo rifiutato 14 milioni di euro per l'80%, noi avevamo chiesto un milione in più". Ricordiamo che nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse per il giocatore da parte dell'Inter, oltre che di Milan e Fiorentina.