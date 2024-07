Nuovo contratto tra Inter e Simone Inzaghi. Ormai sembra certo che il tecnico nerazzurro firmerà a breve l'accordo fino al 2026 proposto dalla società. Come scrive oggi Fabrizio Romano su X, l'allenatore ha detto sì all'accordo proposto da 6,5 milioni a stagione, con un bonus speciale relativo alla vittoria del campionato: vale 2 milioni di euro.

