Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, parlando prima della cerimonia di premiazione che ha visto protagonista anche l'Inter col suo presidente Beppe Marotta, ha esaltato le qualità mostrate dai cinque club che hanno ricevuto il riconoscimento: "Determinazione e costanza sono le “armi” messe in campo da Inter, Atalanta, Como, Mantova e Alcione perché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo. È il più bel messaggio che queste squadre ci hanno dato in questa stagione. Fare sport significa allenarsi alla vita: lo sport è sacrificio e rispetto delle regole, passione e determinazione. Si tratta di un percorso etico e sociale in cui le famiglie e le società sportive, soprattutto quelle di base, devono sentirsi coinvolte in prima persona, e nel quale le società professionistiche per la loro importanza e visibilità rivestono un ruolo fondamentale a cui non possono e non devono mai sottrarsi”.