Da oggi, Gianluca Rocchi entra a far parte della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' raggiungendo una schiera di colleghi illustri, da Luigi Agnolin a Paolo Casarin, passando per Pierluigi Collina, Roberto Rosetti e Nicola Rizzoli: "Sono contentissimo e orgoglioso di ricevere questo premio, non avrei mai immaginato di poter entrare nella ‘Hall of Fame’ - dichiara il quarto miglior arbitro al mondo nel 2019 secondo la classifica dell’IFFHS –. I nomi dei premiati che mi hanno preceduto rendono l’idea dell’importanza di questo riconoscimento, ognuno di questi grandi arbitri ha fatto a suo modo la storia. Ognuno con la sua personalità, ognuno con il suo stile. Perché non esiste un arbitro uguale ad un altro".

Dopo aver appeso il fischietto al chiodo solo un anno e mezzo, ora svolge il ruolo di designatore della CAN A e B: "È molto più difficile che dirigere una partita. Quando arbitri devi pensare solo alla tua gara, adesso invece ad ogni giornata sono responsabile di 10 partite di Serie A e 10 di Serie B. E quando uno dei ragazzi sbaglia è come se quell’errore lo avessi commesso io".

Non esistono arbitri infallibili, esistono invece tanti giovani direttori di gara promettenti che come i giovani calciatori hanno bisogno di tempo per crescere: "Sono ottimista, ci sono molti ragazzi bravi che hanno voglia di imparare e mettersi in gioco. Anche io, Collina, Rosetti e Rizzoli abbiamo incontrato delle difficoltà all’inizio. Bisogna dar loro fiducia, con l’auspicio che non sentano questa fiducia solo dalla Federazione, ma anche dai club".