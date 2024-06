Alla fine, è arrivata anche la replica del diretto interessato. Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, ha risposto a Marcus Thuram e Kylian Mbappé che si sono apertamente schierati contro il suo partito nelle elezioni in programma in Francia il 30 giugno e il 7 luglio. Parlando ai microfoni di CNews, Bardella ha usato toni critici nei confronti dei due calciatori: "Se lanciano appelli a votare contro le 'estreme', non mi sento chiamato in causa. Ho molto rispetto e ammirazione per Thuram e Mbappé, ma bisogna rispettare il voto dei francesi. Quando uno è milionario e ha la fortuna di andare in giro con l'aereo privato, mi dà un po' fastidio che poi dia lezioni a gente che guadagna 1.400 euro e non arriva alla fine del mese, che non ha la fortuna vivere in quartieri superprotetti. È un po' un peccato e non sono sicuro che queste lezioni di morale vengano apprezzate".