Un pari strappato con le unghie e con i denti per il River Plate, fermato sul 2-2 dal Lanus al Monumental nella gara di campionato disputata quest'oggi. Match complicato per gli uomini di Martin Demichelis, che grazie al goleador Miguel Borja riescono a riacciuffare per due volte il risultato dopo che gli avversari si erano portati in vantaggio con Marcelino Moreno prima e Jonathan Torres al 92esimo, rete alla quale i Millonarios riescono a rimediare al 94esimo.

Partita che non ha visto tra i suoi protagonisti Franco Carboni, rimasto in panchina per l'intero incontro mentre il fratello Valentin era presente sulle tribune del Liberti.