A margine della presentazione del progetto di 'Arco Associati' per la ristrutturazione dello stadio di San Siro promossa dal Comune di Milano, l'architetto Giulio Fenyves si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro curiosità, in particolare quella legata al 'quarto anello' che nelle sue idee dovrebbe ospitare il 'Settore Vip': "Il terzo anello rimane dov’è, nel nostro team di progettazione abbiamo l’onore di avere l’ingegnere Calzolari, che ai tempi trentenne collaborò col professor Baglio alla redazione proprio del terzo anello - le sue parole riportate da Milannews.it -. Il famoso quarto anello è quello che introduciamo in basso, tra il primo ed il secondo anello, demolendo una piccola porzione del primo anello e inserendo un nuovo grande emiciclo su due piani dentro il quale saranno contenuti i salottini, le sale lounge, gli skybox. Ci sono anche bar, ristoranti, locali per il merchandising. Le squadre chiedono di avere in prossimità dello stadio questi luoghi. E addirittura una delle criticità esposte era quella di considerare primo, secondo e terzo anello distanti per una questione di logica distributiva.

Abbiamo fatto in modo che dal secondo anello si possa scendere ed entrare in questi luoghi e viceversa dal basso verso l’alto. È chiaro che ci potrà essere una questione da mettere a fuoco dal punto di vista della rappresentanza, della qualità della privacy, ma per il momento stiamo lavorando semplicemente degli schemi di sezione, non tanto a delle identificazioni specifiche del singolo locale".