Dopo il via al campionato e alla Champions League, l'Inter riparte anche nelle iniziative dedicate all’inclusione sociale. Riparte 'Solidarietà Per Tutti', iniziativa rivolta agli ateti quanto ai tifosi. Anche quest'anno, i nerazzurri scendono in campo al fianco della "Squadra Special ASD Sporting 4E, che disputerà il campionato di calcio FIGC (in ambito Calcio Paralimpico e Sperimentale), un’attività che mira a dare concretezza al principio del “Calcio per tutte le abilità”, indicato dalla UEFA nella strategia di sostenibilità verso il 2030" come si legge su Inter.it che rende noto il rinnovato impegno "per aumentare la consapevolezza verso la comprensione delle tematiche connesse alla disabilità e per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone diversamente abili, sottolineando l’importanza del calcio come potente mezzo di aggregazione sociale".

Nella giornata di ieri, presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile, una delegazione della Squadra Special di ASD Sporting 4E, "ha ricevuto il kit gara, con il materiale per la nuova stagione sportiva 2023-2024, alla presenza del Vice President Javier Zanetti, del CEO Sport Giuseppe Marotta, del Chief Sport Officer Piero Ausilio, di Mister Simone Inzaghi, di giocatori e staff tecnico.

Le porte della casa dei Nerazzurri si sono aperte anche per i rappresentanti dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) e dell'Istituto Ciechi di Milano. Per la nuova stagione è, infatti, confermata l'iniziativa che mira a una maggiore integrazione dei tifosi diversamente abili, grazie a un duplice progetto: la radiocronaca per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, realizzato in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano e il CAFE (Centre for Access to Football in Europe, partner di UEFA CSR, in applicazione del principio “Solidarietà e Diritti”), il progetto LIS, in collaborazione con ENS e Consiglio Regionale Lombardia, che prevede anche la traduzione in lingua dei segni nelle conferenze prepartita.

Le iniziative si inseriscono all’interno delle attività di Corporate Social Responsibility che il Club nerazzurro porta avanti con impegno nel territorio di Milano e non solo, ponendo un’attenzione speciale al valore di inclusione che caratterizza l’Inter fin dalla sua fondazione, attraverso progetti sul territorio volti a sostenere con azioni concrete i temi di integrazione, coesione sociale e contrasto a ogni tipo di discriminazione partendo proprio dall’ambiente sportivo".