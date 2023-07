Rio Ferdinand, bandiera del Manchester United, è tornato a parlare dell'acquisto di André Onana attraverso il programma Vibe with Five, e lo ha fatto in toni entusiastici: "E' un acquisto straordinario, l'ho visto giocare molte volte dal vivo prima all'Ajax e poi all'Inter. Non c'è complimento migliore che puoi ricevere da un allenatore quando gli chiedi qual è la minaccia principale della squadra avversaria e lui nomina il portiere. Lo ha fatto Guardiola alla vigilia della finale di Champions con l'Inter, elogiando le capacità di Onana con i piedi. Un portiere moderno che sa anche far partire l'azione dal basso".