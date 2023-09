Sono stati cancellati i murales allo stadio San Siro di Milano che raffiguravano il nuovo allenatore della nazionale dell'Arabia Saudita Roberto Mancini con in mano un pallone insanguinato; insieme all'attuale ct dell'Arabia Saudita erano raffigurati anche il principe Mohammed Bin Salman, Ronaldo e Neymar. Le opere erano apparse nei giorni scorsi in occasione del match di Champions League tra Milan e Newcastle ed erano state realizzate dallo street artist salentino AleXsandro Palombo per protestare contro le costanti violazione dei diritti umani del regno del principe Bin Salman.