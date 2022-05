Intervistato da TMW, Umberto Calcagno, presidente dell'AIC e vicepresidente vicario FIGC, ha commentato i ferri corti fra la stessa Federcalcio e la Lega Serie A nelle discussioni sulla riforma, a partire dall'introduzione dell'indice di liquidità come criterio di ammissione ai campionati: "Bisognerebbe essere tutti propositivi. La nostra responsabilità non è soltanto porre i problemi, ma risolverli: io mi auguro che la Serie A presto sia propositiva. È il motore del nostro sistema, ma lo è nel momento in cui riesce a guardare anche al di fuori del suo contesto e fare ragionamenti di sistema. L'aria che si respira oggi non è benaugurante sotto questo profilo: bisognerà fare tutti un passo indietro per poterne fare molti avanti. Abbiamo bisogno di redistribuire meglio le risorse, come avviene all'estero, basta vedere cosa distribuisce la Premier alle serie inferiori".