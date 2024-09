Oltre 229 milioni di spettatori di calcio, maschile e femminile, in Europa nella stagione 2023/24. Il dato è riportato da uno studio dell'Uefa sul calcio europeo e sulla sua evoluzione negli ultimi anni. Dati che, secondo la Federcalcio europea, indicano un trend positivo e rappresentano un patrimonio sportivo ed economico. "Questa relazione rivela un nuovo record di spettatori di calcio maschile e femminile in Europa: 229 milioni di tifosi hanno assistito alle partite di calcio durante la stagione 2023/24, mostra un crescente entusiasmo tra i tifosi per l'esperienza dello stadio nonostante il fascino concorrenziale dei servizi di streaming e piattaforme di social media come TikTok e Instagram", sottolinea il presidente Aleksander Čeferin, nell'introduzione dello stesso rapporto.



Ceferin aggiunge: "Uno degli obiettivi primari della Uefa nell'istituire il proprio centro studi era ottenere l'accesso a dati e informazioni fattuali, che sono essenziali nei processi decisionali.