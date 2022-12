Le commissioni pagate per i servizi degli intermediari di club si sono attestate a 622,8 milioni di dollari nel 2022, secondo il rapporto 'Intermediaries in International Transfers' pubblicato oggi dalla FIFA, segnando un aumento del 24,3% della spesa rispetto al 2021 e solo il 4,9% in meno rispetto al record di spesa stabilito nel 2019 (654,7 milioni).

I club hanno impiegato intermediari in 1.532 trasferimenti internazionali, che rappresentano un netto aumento del 22,4% rispetto al 2021 e il totale più alto di sempre. Allo stesso tempo, anche le commissioni di servizio pagate agli intermediari che rappresentano il club coinvolgente hanno raggiunto un nuovo massimo storico (450,1 milioni di dollari), superando il primato precedente del 2019 (425,6 milioni di dollari).