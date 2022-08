Intervistato da TMW Radio, il radiocronista Francesco Repice ha commentato senza peli sulla lingua il girgio pari della Juventus in casa della Sampdoria: "Il problema della Juve è che ha una linea mediana non all’altezza, se loro non trovano una soluzione a tutto questo non cresceranno mai. Mi sembra una roba che non può andare avanti, non è da Juventus. Anche ieri ha floppato clamorosamente, non so quanto possano spendere per migliorarlo così nettamente come serve. Non c’è nessuno che gioca a pallone in mezzo al campo, nessuno che viaggia a due tocchi. Se non hai Chiesa, Di Maria e Pogba qualcosa ti manca, ma in questo modo è davvero un pianto. Sabato mi aspetto un inferno, nel Dna Juve dopo una serata del genere c'è sempre stata una reazione forte".