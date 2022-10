Ancora dure apostrofazioni nei confronti di Antonio Cassano. Ad attaccare l'ex attaccante dell'Inter questa volta è l'ex difensore del Napoli, Alessandro Renica che, intervenuto a Radio Kiss Kiss ha detto: "A tutto c’è un limite. 'Scappato di casa' è diffamatorio. All’inizio l’ho messa sullo scherzo, poi ho visto che Cassano rinforzava questa tesi dicendo che non mi conosceva. Questa è una mancanza di rispetto inaccettabile. Con lui è come sparare sulla Croce Rossa, io l’ho messa sull’ironico e lui orgoglioso e testone com’è ha continuato a fare le polemiche. Non lo denuncio, però mi è venuto di metterlo a posto una volta e per tutte".