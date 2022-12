Archiviata la serata di festa con l'Inter, per la Reggina e il suo allenatore Filippo Inzaghi è tempo di tornare a pensare al campionato di Serie B e alla trasferta di Ascoli per l'ultima giornata del girone di andata in programma lunedì. Il tecnico amaranto, in conferenza stampa, torna comunque su quanto avvenuto giovedì al Granillo: "La partita con l’Inter è stata l’ennesima dimostrazione di cosa è questo gruppo e di cosa è riuscito a creare.