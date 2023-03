In comune, oltre al ruolo, l'esperienza passata nelle giovanili dell'Inter e quella attuale nella Reggina di Filippo Inzaghi. Intervistato da Tutto Mercato Web, Lorenzo Crisetig, centrocampista degli amaranto, ha parlato del compagno Giovanni Fabbian, rivelazione della prima parte di stagione in Calabria: "Sul suo futuro non so nulla e non mi permetto di dire niente. È un gran giocatore e un bravissimo ragazzo: questo è quello che mi sento di dire".