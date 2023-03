Ancora una sconfitta per la Reggina di Filippo Inzaghi, che cade anche a Marassi per mano del Genoa vittorioso per 1-0 nell'anticipo del venerdì sera della 31esima giornata del campionato di Serie B. A fine gara, il tecnico amaranto si dice comunque soddisfatto per la partita disputata dai suoi ragazzi: "Abbiamo ritrovato la nostra squadra, ora dobbiamo tornare a fare punti. Abbiamo preso un eurogol e se non hai la solidità mentale giusta puoi prendere un’imbarcata. Siamo stati all’altezza di un Genoa che andrà in A senza problemi, vanno fatti i complimenti ai ragazzi per la prestazione fatta".