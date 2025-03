Luca Reggiani, difensore centrale classe 2008 e pilastro dell'Under 17 azzurra, ha rilasciato una lunga intervista a calciomercato.com in cui ha parlato anche dei suoi punti di riferimento. "Mi piace molto Scalvini, è giovane e gioca già in Nazionale con personalità. Se però devo dire un altro giocatore che seguo molto è Alessandro Bastoni dell’Inter che per me è fortissimo sia difensivamente, ma anche in tutte e due le fasi di gioco. Come difensore è davvero unico".

Oggi Reggiani gioca al Borussia Dortmund, ma quando lasciò il Sassuolo per i gialloneri su di lui c'erano Inter, Milan e Juventus. "Ci sono stati tanti club che mi volevano, ma valutando tutte le opzioni, sia io che la mia famiglia abbiamo deciso che il progetto del Borussia Dortmund ci piaceva di più. Abbiamo pensato che potesse essere la mossa migliore per la mia carriera".