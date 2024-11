Lunga intervista di Alvaro Recoba a TyC Sports, dove l'ex attaccante dell'Inter ha risposto sul percorso iniziato dal Loco Bielsa con la Nazionale uruguaiana. "Sono convinto che in queste qualificazioni per il Mondiale l'Uruguay abbia possibilità, ha ottenuto un buon numero di punti e sta provando i giocatori perché immagino che il suo obiettivo è vincere la Coppa del Mondo" ha detto il Chino che poi ha lanciato un avviso all'Argentina di Lautaro, Campione in carica.

"Spero che la questione tra Bielsa e Suarez si risolva, perché la verità è che se l'Uruguay si qualifica per la Coppa del Mondo, come tutti speriamo che accada, Bielsa come allenatore vincente quale è con la sua mentalità mirerà a vincere la prossima Coppa del Mondo" ha concluso.