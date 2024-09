E se toccasse al Real Madrid arrivare quest'anno, per la prima volta, al fatidico Triplete, ovvero la conquista di campionato, Coppa nazionale e Champions League nella stessa stagione? I pluricampioni europei e tra i più blasonati al mondo sono in cima alle preferenze del sito di scommesse Eurobet, a 19.25. Una quota, la più bassa per l’occasione, che fa immaginare quanto sia difficile raggiungere questo traguardo.

Le uniche tre che possono credere di vincere tutto sono Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, rispettivamente a 24.50, 40.00 e 41.00. Chiude la top 5 proprio un club italiano, l’Inter, addirittura a 121.00. Il Barcellona, primatista di questo speciale record, bancato a 189.00. Vedere il Milan aggiudicarsi tutto paga a 5000.00