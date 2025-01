Il Ministero dello Sport dà un giro di vite alla violenza negli stadi dopo gli episodi a San Siro, al MAPEI Stadium di Reggio Emilia e al Rigamonti di Brescia. Duro in tal senso il titolare del dicastero Andrea Abodi: "Il razzismo, l’antisemitismo e ogni forma di odio e discriminazione non si possono tollerare in una società civile, come vogliamo e dobbiamo essere. La lotta e il contrasto a ogni forma di atteggiamento discriminatorio devono essere tempestivi, sistematici, efficaci e diffusi. Il rispetto deve valere sempre e l’educazione al rispetto va allenata e sollecitata sistematicamente, a partire dalle scuole".

Abodi ha chiesto di intensificare i controlli passando al setaccio ogni traccia per individuare e sanzionare i responsabili. "Chiederò che venga loro applicato anche il ritiro del gradimento da parte dei club. Chi non comprende le regole del gioco, deve uscire dallo stadio”.