Fabrizio Ravanelli riflette sullo stato del calcio europeo a fronte delle incredibili e continue proposte che l'Arabia Saudita sta conducendo in quest'estate: "Bisognerebbe trovare una soluzione per questi signori che vengono così facilmente a prendere i nostri talenti perché così il calcio europeo rischia di morire - ha detto a TvPlay -. Ci sarà una grande delusione da parte dei tifosi e l’interesse credo diminuirebbe in maniera massiccia.

Ci sarà una visione verso l’Arabia Saudita con più assiduità, sei affezionato di un giocatore e sei costretto a seguirlo. Sono veramente preoccupato, onestamente arrivato a questo punto si sta sgretolando tutto quanto e si rischia un caos incredibile".