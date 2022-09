Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, si sofferma sul momento difficile dell'Inter ai microfoni di Tutto Mercato Web: "L'Inter è come se avesse perso consapevolezza e convinzione: l'anno scorso, fino al derby di ritorno, era una macchina da gol. Gli interpreti più o meno sono gli stessi. La perdita di Ivan Perisic ha pesato, era l'elemento che creava superiorità numerica e copriva tutta la fascia: ha fatto la differenza. Per Inzaghi è il momento più delicato da quando allena: tutti i tecnici attraversano momenti difficili, ma credo che Simone riuscirà a superare questa fase. L'importante è restar lucidi e capire le problematiche, lavorando per eliminare gli errori".