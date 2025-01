Con il primo raduno nazionale della stagione, in programma dal 21 al 23 gennaio a Carate Brianza, entra nel vivo la fase di costruzione della Rappresentativa Serie D in vista della partecipazione alla 75ª Viareggio Cup (dal 17 al 31 marzo 2025). Messi in archivio gli stage territoriali per area Nord, Centro e Sud Italia, per Giuliano Giannichedda è arrivato, quindi, il momento di fare un primo sunto del lavoro di preselezione che negli scorsi mesi ha coinvolto circa novanta ragazzi appartenenti alle società quindi quarta serie italiana. Da questo gruppone, sono stati scelti ventidue elementi classe 2006 e 2007, convocati per l’occasione dal tecnico che dirigerà tutti gli allenamenti presso il centro sportivo Leon Arena (Via degli Atleti 1, Vimercate): martedì alle ore 15.30, mercoledì doppia seduta alle ore 9.30 e alle ore 15.30. A conclusione del raduno, la selezione della D sfiderà i pari età dell’Inter nell’amichevole in programma giovedì mattina (ore 11) presso il Konami Youth Development Centre.