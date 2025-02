"Quest'anno i derby l'Inter li ha sofferti un po' di più, ma stavolta ha fatto una grande partita. Il pari sta stretto. Il Milan è molto bravo a sfruttare le qualità che ha. Sulle fasce ha delle frecce e oggi gli unici problemi che ha dato il Milan è stato quando l'Inter perdeva palla perché il Milan ha tantissima gamba per ripartire. Conceiçao sporca un po' la partita. Il Milan è una squadra sanguigna, come l'allenatore". E' l'analisi di Andrea Ranocchia a Pressing dopo il pareggio di ieri tra Milan e Inter.

Incredulo, l'ex difensore, davanti alle immagini del contatto Pavlovic-Thuram. "Almeno chiamalo dal Var. Fallo vedere all'arbitro. Vorrei sentire cosa si son detti - dice - La cosa strana è che in un derby, un contatto in area in cui cadono in tre non lo vai a rivedere. Una partita che conta tantissimo, devi rivederlo. Poi gli errori li fanno tutti e li fanno sempre, però, insomma...".