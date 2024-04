Le due partite di ieri in Champions League non modificano la posizione dell'Inter nel ranking Uefa per club. I nerazzurri restano sesti in classifica con 101 punti, dietro a Manchester City (147.000), Bayern Monaco (140.000), Real Madrid (128.000), Paris Saint-Germain (113.000) e Liverpool (112.000).

In chiave italiana, nona la Roma a 95.000 punti, il Napoli e la Juventus sono appaiate a 80.000 al diciassettesimo e diciottesimo posto, mentre l'Atalanta ventiduesima a 72.000 è stata appena raggiunta dall'Arsenal.