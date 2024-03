in virtù dei risultati di Europa e Conference League di ieri sera, l'Italia resta salda al comando del Ranking Uefa 2023/2024 e conserva la speranza di mandare cinque rappresentanti della Serie A nella prima edizione della Champions allargata a 36 partecipanti. Dietro l'Italia sale l'Inghilterra, insidia vera per la Germania, seconda per pochi centesimi, e con appena tre squadre (contro le cinque della Premier League) per incrementare il punteggio. Più indietro, con sole tre formazioni in gioco, ci sono la Francia a 14.750 e la Spagna a 14.437.

RANKING UEFA 2023-24

ITALIA 17.713 punti

GERMANIA 16.365 punti

INGHILTERRA 16.250 punti

FRANCIA 14.750 punti

SPAGNA 14.437 punti