La finestra delle gare internazionali è stata positiva per l’Italia, che, grazie alle due vittorie su Inghilterra prima e Ungheria poi, ha vinto il proprio girone della UEFA Nations League, conquistando un posto alla Final Four della competizione. Le due vittorie hanno prodotto un effetto anche nel nuovo ranking della FIFA, dove l’Italia ha guadagnato punti rispetto all’ultimo aggiornamento di giugno, risalendo così al sesto posto in graduatoria a quota 1726. Gli Azzurri hanno riscavalcato la Spagna, ora settima. Il Brasile consolida la prima posizione a quota 1841, davanti a Belgio e Argentina che si confermano al secondo e terzo posto rispettivamente con 1817 e 1774 punti.