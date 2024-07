La Fifa ha reso noto il nuovo ranking per nazioni, con l'Argentina che fresca di vittoria in Copa America mantiene il primo posto. Seconda piazza stabile per la Francia mentre la Spagna, dopo la vittoria dell'Europeo, guadagna cinque posizioni ed è terza. A seguire Inghilterra, Brasile, Belgio, Olanda, Portogallo, Colombia e Italia che resta decima.