Claudio Ranieri è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport per un'analisi sul campionato. "Le uniche due di vertice che non hanno cambiato sono Inter e Atalanta. Le altre lo hanno fatto. Il Napoli è quella che è partita meglio. Credo che l'obiettivo di Conte sia creare una squadra dalla mentalità determinante. La Juventus ha cambiato tutto e non si può chiedere la luna. Il Milan è a -7, ma vale lo stesso discorso: l'anno scorso non andava bene Pioli e quest'anno si cerca giustamente di preservare Fonseca. Tanti 1-0? Ci sono state partite belle, difficili, combattute. Credo sia un bene per il calcio".

Sulla lotta scudetto, Ranieri fa un nome su tutti. "Senza voler dare una favorita, dico che quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non avere le Coppe significa molto a marzo-aprile. Credo ci sarà più compattezza in vetta e sarà molto più bello".

Si parla anche della Roma e dell'addio a De Rossi. "Se lo hai visto, o confermi e gli fai un triennale il messaggio è che dai tempo di fare il suo lavoro, non lo mandi via dopo poche giornate. Alla Roma manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin del tutto perché hanno messo tanti soldi, ma i soldi non bastano, manca qualcosa. In una città dove avere un punto di riferimento è importante perché è una piazza molto particolare".

Infine un passaggio sulla nuova Champions. "Vediamo come va, è stato fatto tutto per giocare di più e non lasciare spazio a partite dove ci si può rilassare. Sono molto curioso, è bello che non ci siano andata e ritorno con le stesse squadre".