"Il Napoli ha un idea di gioco, l’Atalanta e il Milan anche, mentre l’Inter dipende dalle individualità e per la Juventus non la vedo questa idea di gioco". Così Roberto Sosa, intervenuto a Sportitalia, ha parlato a proposito della lotta scudetto. "Secondo me sarà una partita molto bloccata, piena di speculazioni con entrambe le squadre che non vorranno tenere la palla e una aspetterà l’altra. Mi auguro di essere smentito subito ad inizio partita, ma ripeto per me sarà una partita molto chiusa" ha concluso invece in merito al derby d'Italia che Juventus e Inter giocheranno domenica prossima.