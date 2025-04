Il Bologna perde Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson anche per la sfida contro l'Inter, in programma il giorno di Pasqua. Gli esami a cui sono stati sottoposti i due giocatori rossoblu hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore destro per il portiere e una lesione di basso grado del retto femorale destro per il centrocampista.

"Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane", annuncia il club emiliano in una nota ufficiale.