Il calcio continua a rappresentare lo sport più popolare, con quasi 34 milioni di tifosi, il 66% della popolazione italiana, e totalizza quasi 300 milioni di fan e follower sui social media. In più, sono 2,5 miliardi le visualizzazioni su YouTube: i top club calcistici rappresentano le prime aziende in Italia per seguito sui social media, e il calcio italiano rappresenta il tema più discusso sui social con quasi 3 miliardi di interazioni. Questi importanti dati sul seguito del nostro pallone arrivano dall'ultima edizione del Report Calcio della FIGC.

La raccolta delle scommesse su questo sport continua a crescere toccando i 14,8 miliardi di euro, una somma sette volte superiore rispetto al 2006, con 371,4 milioni di euro di gettito erariale. Di grande rilevanza, inoltre, la crescente dimensione internazionale del calcio italiano; a livello mondiale, l’audience tv cumulata è stimabile in quasi 1,6 miliardi di telespettatori, mentre la fan base globale della sola Serie A sfiora il miliardo di persone, e la raccolta betting mondiale relativa alla sola Serie A è pari a quasi 35 miliardi di euro.