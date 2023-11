Fabio Quagliarella dice basta. Dopo 238 gol in 717 gare e l'addio alla Samp, avvenuto quest'estate, l'attaccante decide di appendere gli scarpini al chiodo. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante a Sky: "Se ho smesso? Sì per forza (ride, ndr), sono costretto. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere".