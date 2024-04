Quadretto all'italiana quello postato dall'ex interista Marcelo Brozovic che su Instagram condivide una foto che fa piovere nostalgia sui tifosi interisti e juventini. Il coccodrillo in mezzo tra Alex Telles e Cristiano Ronaldo. Se dell'esterno di difesa brasiliano non spiccano particolari ricordi, differente è il discorso legato a CR7 ed Epic Marcelo, due personaggi amatissimi dai tifosi delle loro rispettive ex squadre. Il portoghese è già alla sua seconda stagione lontano da Torino, città lasciata al termine della stagione 2020/21, quando il pluri-pallone d'oro lasciò la Juve per lo United. Prima stagione post-Inter invece per l'ex 77 nerazzurro, volato in Arabia dopo l'addio pronunciato alla Beneamata nella scorsa finestra di mercato estiva.