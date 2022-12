Romelu Lukaku è tornato a Milano per ricaricarsi in vista del ritorno in campo con la maglia dell'Inter, lasciandosi alle spalle un Mondiale deludente per il suoi Belgio e per lui. L'attaccante suo malgrado è in vetta al gradino di un podio da cui scenderebbe volentieri: quello dei gol sprecati. Il classe '93 ha infatti gettato alle ortiche ben 4 occasioni da rete nitide, giocando appena 54 minuti totali in Qatar.