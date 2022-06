La Costa Rica completa la lista delle 32 partecipanti al prossimo Mondiale in Qatar: la formazione centramericana ha infatti sconfitto per 1-0 la Nuova Zelanda nell'ultimo playoff intercontinentale prima della fase finale disputato a Doha. La rete di Joel Campbell dopo appena tre minuti di partita ha regalato alla Tricolor la sesta partecipazione ad una Coppa del Mondo: il debutto avvenne in Italia nel 1990.