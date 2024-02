Dopo aver mostrato tutta la sua contentezza per il percorso che sta facendo il Bologna in campionato, Jerdy Schouten, centrocampista del PSV, si è augurato di incrociare nei quarti di finale di Champions l'ex compagno Marko Arnautovic, ieri decisivo con un gol nel match vinto 1-0 dall'Inter a spese dell'Atletico Madrid: "Sono molto contento per lui, bello che abbia segnato. Spero di ritrovarlo nei quarti", ha dichiarato l'olandese a Sky Sport a margine della sfida pareggiata contro il Borussia Dortmund.